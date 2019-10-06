哈利卡尼毒招　向對方猴子偷桃

熱刺兩連敗失10球，近況頹爆令人擔憂，今仗英超吞白禮頓3蛋，更出現一幕「猴子偷桃」鏡頭，施襲者係哈利卡尼，而受害者就係白禮頓中堅李維士鄧克，前鋒同中堅爭波碰撞好平常，但哈利仔竟然用呢招，過份咗啲喎。

片段所見，當時已經89分鐘，熱刺落後0比3冇得追，哈利卡尼同李維士鄧克在中圈附近搶身位攞波，雙雙倒地，兩人攬埋一舊，手部同樣有所動作，李維士鄧克攬住對方肩膊同腰部，呢啲部位冇咩特別，但哈利卡尼隻左手就使出「如意摘星手」，似乎有嘢畀佢握緊拉住。

兩人倒地起身後，再一齊向前衝一段先至分開，之後鏡頭大特寫李維士鄧克，睇佢口郁郁似乎講咗句野，網民根據讀唇翻譯出：「我只係攬佢，而佢似乎想將我嘅何B仔拉斷。」

最慘嘅係，受害者李維士鄧克因為攬人犯規，被黃牌警告，疑似使出猴子偷桃嘅哈利卡尼，就乜事都冇。

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