【西甲】美斯回勇巴塞食好西

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360，今晚西甲大戰，巴塞隆拿主場對西維爾，備受市場關注。

傳統勁旅巴塞隆拿季初成績出現倒退，但近期已經開始復甦，近3場比賽都贏波，包括上場歐聯反勝國際米蘭2比1，踢出今季代表作，令投注者對他們重拾信心。

再看往績數據，巴塞隆拿近5次，主場對西維爾取得全勝，而且都是上半場已經領先，巴塞隆拿半場主勝，值得持有。

直播表

周日2:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 鹿島鹿角

有線662、602台

周日6:00pm 西甲 馬略卡 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日6:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日7:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 奧格斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日7:30pm 德乙 海登咸 Vs 波琴

on.cc 東網

周日8:00pm 西甲 切爾達 Vs 畢爾包

Now 632

周日9:00pm 英超 曼城 Vs 狼隊

Now 621

周日9:00pm 英超 阿仙奴 Vs 般尼茅夫

Now 622

周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 車路士

Now 623

周日9:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 拉素

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 意甲 羅馬 Vs 卡利亞里

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615、604台

周日9:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 柏林聯

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日10:00pm 西甲 華拉度列 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日11:00pm 法甲 雷恩 Vs 蘭斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:30pm 英超 紐卡素 Vs 曼聯

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 拖連奴 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一凌晨零時 德甲 法蘭克福 Vs 雲達不來梅

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一0:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 基達菲

Now 632

周一2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 西維爾

Now 632、611

周一3:00am 法甲 聖伊天 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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