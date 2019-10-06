【殺人王】鏟爆沙拿　李城暴徒2場傷2件

利物浦喺英超絕殺李斯特城，呢場波非常火爆，「紅軍」王牌前鋒穆罕默德沙拿喺完場前被粗暴踢傷，當時佢引球高速推進，但李斯特城嘅咸沙袓靴里就從後殺出，監粗將佢鏟跌，結果沙拿受傷即時離場，諷刺嘅係球證只出示一面黃牌，賽後利物浦領隊高普強力譴責：「呢次攔截很超級危險，我完全唔理解，咸沙袓靴里需要冷靜，佢已經唔係第1次(粗暴攔截)，佢係一非常好嘅新人，但呢啲攔截係不能接受。」

事實上，咸沙袓靴里上星期聯賽盃，已經因為粗暴犯規踢傷紐卡素翼鋒馬特列治，搞到對方要休戰2個月，當時咸沙袓靴里亦係只得1面黃牌，紐卡素領隊布魯士當時已警告：「咸沙袓靴里嘅攔截係要人唔要波，非常危險，如果馬特列治唔係及時縮腳，佢應該會抖8個月或者提早收山。咸沙袓靴里繼續咁踢，終有一日有人會畀佢踢到嚴重受傷。」

咸沙袓靴里連續2場波K.O對手2個主力，呢件殺人王將會成為所有前鋒最驚嘅對手。呢位英格蘭小將賽後受到大批利物浦球迷種族歧視，李斯特城已經報警。

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