港超聯　理文高俊11.28娶小五同學

儘管香港正值多事之秋，卻無阻年青人堅持信念、組織家庭之決心，就以本地球圈為例，除東方龍獅的後衞翟廷峯將於下月初榮升「人夫」外，效力理文的21歲門將高俊，將於下月（11月）28日與11年前的小五同班同學Kayi，共諧連理，恭喜，恭喜。

「我同Kayi拍拖就拍咗1年，但其實我哋喺小學五年班係同班，如果要再數早啲，我哋幼稚園己經同一間學校，好細個已經有一條紅線連住咗我哋，哈！哈！」「大頭」還來不及打冷震，高俊即透露如此年輕便成家立室之原因：「無錯我哋喺上年嘅10月25號先開始拍拖，但因為我哋已經識咗好耐好耐，好多諗法好早已經好接近，好似組織自己家庭咁，所以大家一齊咗之後，目標已經好明確。所以今年6月28號我喺泰國向佢求婚成功之後，我哋搞結婚啲嘢都搞得好開心。（你小五已經想娶人，你一定最開心啦！）可能係佢小五已經想嫁畀我呢。」「賭神」，你有料呀！

今年2月17日才足21歲的高俊，到下月底便會多了一個身分，對於自己的將來可有任何規劃？「理文3個龍門，『肥袁』（即袁晧俊）已經Keep住入選香港隊，而『阿灝』（即李翰灝）就經驗豐富，好清楚要爭取喺一隊嘅上陣機會，絕對唔係一件易事，但我仲後生，會畀時間自己去提升實力，一邊畀心機去操去練、一邊等待機會嘅嚟臨。我好清楚就嚟做人老公，亦好多謝未來老婆嘅支持，我會畀心機，唔會令佢失望。」後生仔，講得出要做得到呀！

文：大頭 （相片由高俊提供）