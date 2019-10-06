【東體爭議】尼馬5場入4球　肯原諒佢未

周六(5日)深夜法甲，巴黎聖日耳門(PSG)以4:0大勝昂熱，球星尼馬策動攻勢，幫助隊友入1球，自己亦建功埋齋。呢位巴西國腳復出之後踢5場聯賽已經入4球，同之前鬧離隊判若兩人，似乎已經修心養性，專注比賽，唔知PSG老闆同球迷肯原諒佢未呢？

尼馬上季受傷抖咗大半季，今夏又盛傳佢想離隊，搞到季初被球會雪藏。直至第5輪聯賽對斯特拉斯堡，先至復出。該仗佢於補時以倒掛入波，幫PSG贏1:0，但當時仍然有唔少球迷噓佢。

不過，尼馬沉着應戰，之後對里昂、波爾多，都係由佢為PSG一箭定江山，今場更加幫PSG炒昂熱4蛋。換言之，除咗0:2敵蘭斯，以及佢喺歐聯停賽之外，尼馬近5場為PSG上陣，4場有波入，其中3場仲係射入全場唯一一入球，盡展靈魂人物角色，為球隊立下巨大功勞。

可見只要尼馬專心比賽，佢仍然係世界一流球員，相信PSG老闆同球迷應該會再次接受番佢。

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