伊拉克游說叛徒射手歸隊　迎戰香港

伊拉克足總上星期六(5日)公布24人國腳名單，準備星期四(10日)喺2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽次圈賽事，主場迎戰香港。伊拉克比一般慣例嘅23人多揀一人，似乎係正在極力游說拒絕奉召嘅美職阿特蘭大聯前鋒祖斯甸美蘭。

伊拉克大名單入面，除咗繼續保留祖斯甸美蘭，仲包括美職溫哥華白帽後衞阿里卡特謙、塞爾維亞甲組尼什拉德尼奇基守將蘇拉卡、瑞超赫根中場阿密特耶仙，以至伊朗波斯波里斯嘅中場拉辛等4名外流球員。

據伊拉克傳媒透露，祖斯甸美蘭話明嫌舟車勞頓唔肯服役之後，主帥卡坦歷馬上打電話聯絡佢，希望呢個射手回心轉意，但目前未有消息確認佢同意歸隊。

港隊今場作客賽事喺巴士拉體育城球場，報道指巴士拉政府已經全面開動，由保安到場地都精心準備，仲計畫喺比賽當日，安排免費車位吸引更多球迷入場為主隊打氣，對3分志在必得。

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