「被選中嘅細路」陳瑋樂延續足球火

曾經成為「被選中嘅細路」，到為學業放棄職業足球，23歲陳瑋樂的足球路說來有點曲折。幸得香港大學足球隊隊友的感染，讓他心內那團「足球火」得以保持，結果這位潛質優厚的中場再次投身職業球會，今季更轉會加盟標準流浪。■圖/文：黃雋謙

陳瑋樂現為香港大學的四年生，雖然已踏入學業生涯的尾聲，但對於這位才第2年踏入職業足球的「港超新鮮人」來說，這才是人生另一個新開始。16歲那年，陳瑋樂透過「賽馬會青少年足球精英訓練營」計劃獲選前往英國，跟隨曼聯U18梯隊受訓。作為「被選中嘅細路」，有幸成為安達斯彭利拿、麥湯米尼等現役「紅魔」球員的同門師兄弟，令瑋樂當時認定職業足球便是他的人生目標。

16歲做小紅魔 為升學棄轉職業

可是，直至考完中學文憑試，陳瑋樂作出了一個重大的決定：「嗰陣揀繼續讀書，放棄踢職業足球。」所謂「逆水行舟，不進則退」，他的青年軍隊友畢業後紛紛投身港超聯，技術升到另一個層次，自己卻停滯不前︰「最記得嗰時入選港隊U21，一睇個名單，嘩！大部份都係踢超聯，得我一個係乙組。之後一操就知，同佢哋真係差太遠，呢幾年嘅空白期就係反映番喺到。」眼見如陳俊樂、劉學銘等同齡隊友，現已搖身一變成為香港灸手可熱的球員，相反自己還只有呆望着衣櫥內塵封了的曼聯訓練服，這一切一切令瑋樂感相當唏噓。

不過，陳瑋樂始終是「被選中嘅細路」，藉副學士升讀香港大學，瑋樂亦理所當然加入校隊，遇上一班好兄弟、好隊友︰「港大係一支好團結嘅球隊，大家都好想為母校增光，呢種感覺係其他大學feel唔到。」當時，港大校隊由陳曉明領軍，為了保持狀態，「曉明Sir」安排包括陳瑋樂在內的所有校隊成員，到一支乙組球隊參加聯賽，每周的訓練和實戰，增加了隊友之間的互信和默契，亦與本地聯賽保持聯系。

加盟標準流浪圓港超夢

去年港大校隊到上海征戰全國賽，為了兼顧比賽及學業，隊友不惜向校方申請推遲匯報，甚至自掏腰包坐飛機兩邊走，也要繼續在賽場比拚！這份熱血，在職業足球也難以找到，最終港大在全國賽榮獲第6名。陳瑋樂坦言，大學校隊的4年間收穫甚豐，肯定了他當時升學的決定是正確。因此，現在踢職業賽不是為了「彌補」，而是「追夢」︰「上年我踢凱景，今年加入流浪，終於可以有機會圓我嘅足球夢，雖然遲咗幾年先做到，但遲嚟好過冇嚟，起碼我有機會可以踏足呢個舞台。」

曼聯跟操見到球星定晒格

回想當年前往英國在曼聯青年隊跟操的時光，陳瑋樂現在仍感回味無窮。他憶述當時遇上曼聯球員的片段：「嗰陣一去到卡寧頓訓練場，見到尹佩斯、香川真司等球星，佢哋個個都揸靚車去球場，真係好威！仲有見到迪基亞真人，發現原來佢真係咁高。」瑋樂還透露曾與一位球星近距離接觸，當時更嚇到目瞪口呆：「嗰陣同費格遜助教，梅倫史甸喺健身室做體能測試，突然見到貝碧托夫！嗰陣真係唔敢同佢打招呼，我記得佢有望過嚟，但我哋竟然呆哂唔知做乜嘢！」

陳瑋樂Profile

年齡：23

位置：中場

青訓球會：東方、傑志、橫濱FC(香港)

曾效力球會：東昇、天旭、凱景