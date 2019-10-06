完了吧！曼城已經落後利物浦8分

周日(6日)晚英超爆出冷門，曼城主場0:2不敵狼隊，近4場聯賽第2次輸波，最大鑊係已經落後榜首利物浦8分，想爭取英超3連冠，恐怕非常困難。

曼城中場奇雲迪布尼因傷缺陣之下，創造力明顯不足，上半場只有根度簡主射罰球斜出，史達寧勁射被門將魯爾柏迪斯奧撲出，比較有睇頭。

曼城攻唔掂之餘，防線亦唔穩陣，開波5分鐘，走漏狼隊前鋒柏德列古度尼，呢位意大利新星單刀，但射出界。

曼城仲未吸取教訓，之後回傳失誤，狼隊魯爾占美尼斯起腳，被費蘭甸奴擋出，柏德列古度尼補射，費蘭甸奴再硬食波餅解圍。

轉個頭，基爾獲加又係回傳失誤，魯爾占美尼斯單刀，但被費蘭甸奴從後逼到失去平衡跌倒，未能起腳，曼城上半場唔失波，算係好彩。

換邊之後，曼城加快進攻節奏，先有大衞施華主射罰球中楣唔入，貝拿度施華近門勁射被對方守將刪到。

曼城攻唔入就失守，80分鐘狼隊打反擊，魯爾占美尼斯盤帶大半場之後，橫傳畀艾達馬查奧爾射入。補時又係魯爾占美尼斯傳畀艾達馬查奧爾射入，個人梅開二度，幫狼隊以2:0擊敗曼城。

曼城回防速度太慢，令到狼隊有多次突擊機會，上半場已經3次幾乎失守，結果最終都係輸波，2位中堅拿樸迪、史東斯養傷之下，領隊哥迪奧拿都仲有排煩。

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