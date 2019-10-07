林伯大嘥鬼　5.6億金童焗住落「車」

車路士於周日(6日)晚英超，憑譚美阿巴謙、美臣蒙特、尼高路簡迪、巴舒亞伊各入1球，作客以4:1大勝修咸頓，各項賽事取得4連勝。

不過，新加盟翼鋒基斯甸普列錫笑唔出，因為呢位身價達5800萬鎊(約5.6億港元)嘅21歲美國國腳今場後備上陣，近4場英超只係踢咗10分鐘，佢對個人前途感到非常悲觀，打算明年1月轉會市場重開之後離隊。

車仔早於今年1月已經向多蒙特收購咗基斯甸普列錫，但等到今夏先至正式上「車」，車路士新帥林柏特今季重用小將，基斯甸普列錫亦曾於歐超盃對利物浦，有出色表現，但之後上陣機會愈來愈少。

同樣係新星，譚美阿巴謙、美臣蒙特都獲得正選，偏偏最貴最有名氣嘅基斯甸普列錫，被投閒置散，林伯真係大嘥。

雖然基斯甸普列錫話仍然會努力，爭取上陣機會，但坦言對目前情況感到失望。林柏特之後回應話，任何人想獲得正選，就要表現出應有水平，似乎唔多滿意普列錫表現。

由於譚美阿巴謙、韋利安、美臣蒙特、巴克里、赫臣奧杜爾已佔據中前場位置，而且表現不俗，普列錫想搶奪正選非常困難。

英國傳媒爆料，指基斯甸普列錫將會要求1月走人，就算唔係永久轉會，都希望外借去其他球隊，獲得較多上陣機會。

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