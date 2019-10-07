曼聯不敵紐卡素 開季8戰得9分再創新低

周日(6日)晚英超尾場，紐卡素主場迎戰曼聯，紅魔鬼持續弱勢，下半場被對方小將馬修朗達夫攻破大門，以0比1敗陣，開季8戰得9分跌至12位，表現未有起色，國際賽檔期後將迎戰榜首利物浦，球隊前景令人擔憂。

今戰雙方可謂「難兄難弟」，紐卡素主場未贏過，曼聯亦係作客未嚐一勝，兩隊交鋒異常激烈，曼聯空有69%控球比率，但攻門次數與對方相若，曼聯12射3中，紐卡素亦錄得12射2中，對方憑一次反擊，取得勝利。

全場唯一入球出現於下半場72分鐘，紐卡素一次快速反擊，積祖威廉斯邊線發難，扭過多名曼聯後衞，再回傳中路，19歲小將馬修朗達夫離門20碼第一時間撞射，射破迪基亞十指關，一箭定江山協助紐卡素贏1比0，主場開齋。

曼聯上仗賽和阿仙奴後，創下30年來最差開局，今仗繼續落敗，令開季最差紀錄延長至8戰得9分，可謂低處未算低，最令人洩氣係下仗將於國際賽檔期後主場對如日中天嘅利物浦，去年底前領隊摩連奴正是敗於利物浦之後被辭退，蘇斯克查會否步其後塵？

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