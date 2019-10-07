紅魔殺手　係朗達夫細佬

曼聯英超又輸一仗，今場係輸畀一個叫做馬修朗達夫嘅19歲小將，原來呢位年輕中場今場係佢英超處子戰，結果一出即勝，仲取得全場唯一入球，亦係佢英超處子入球，成為贏波英雄。

有網民指出，今仗對於朗達夫家族嚟講係特別嘅一日，因為佢兩兄弟齊齊上仗，21歲大佬桑恩同19歲細佬馬修齊齊正選亮相，更以雙中場配搭出現，佢兩個無論樣貌身型都幾乎一模一樣，發揮擾敵作用。

講番兩人來歷，原來佢父親都係運動員，不過唔係足球，而係英國冰曲國家隊成員，代表國家超過100場，而佢老竇個老表，就係前英格蘭國腳阿倫湯臣。

大佬桑恩朗達夫今夏曾經同曼聯扯上關係，成為紅魔收購目標，不過紐卡素開出高價轉會費嚇退對方，而桑恩嘅老竇亦表明，佢兩個仔永遠效忠紐卡素，所以曼聯想撬人都唔易。

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