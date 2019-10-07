就嚟要護級　蘇斯克查仲話要贏利物浦

曼聯作客0比1輸畀紐卡素，30年來開季最差紀錄不斷創下限，8場得9分排12位，距離護級區嘅愛華頓只差兩分，如果下場再輸畀利物浦，曼聯嘅排名將會繼續下滑，難得領隊蘇斯克查仍然樂觀，佢話國際賽檔期後又有一條好漢，到時火併利物浦將會係翻身機會。

先講曼聯現時所創嘅一系列下限紀錄，保持30年來最差開局，1989至90球季，曼聯開局8戰得8分，排13位，另外曼聯嘅作客成績，自今年3月作客擊敗巴黎聖日耳門，近11場作客僅得4和7負，亦係30年來最差，仲有就係名宿布魯士，佢成為領隊以來對曼聯22場從未贏過，但今場終於開齋贏波。

不過蘇斯克查似乎已經麻木晒，佢賽後竟然話，下場對利物浦係一個機會：「下場對利物浦，對我哋嚟講係完美一戰，國際賽檔期來得正好，可以畀我哋抖一抖，呼吸清新空氣，打完國際賽，煥然一新返嚟。」

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