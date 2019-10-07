輸畀狼隊 哥迪奧拿打爛3個齋缽

利物浦開8連勝，但另邊廂曼城再度失分，今輪英超主場0比2輸畀狼隊，被利物浦拋離8分，唔單止咁，領隊哥迪奧拿更一次過打爛3個齋缽，真係慘情。

先係曼城強勢嘅主場，原來今場係藍月亮近26場主場賽事第2次落後，艾達馬查奧爾80分鐘入波，為曼城創下呢個尷尬紀錄，之後佢再喺補時4分鐘入多球，將曼城KO。

第二個齋缽係曼城吞蛋，以曼城攻力，就算輸都入到波，能夠令佢哋吞蛋落敗真係冇乜幾可，原來曼城對上一次冇入球落敗，要數到3年幾前嘅2016年3月對曼聯，當時輸0比1，哥迪奧拿都未嚟執教，領隊仲係比歷連尼，換句話講，哥迪奧拿執教曼城以來係第一次吞蛋咋。

第三個齋缽就係同狼隊主帥盧諾嘅對戰，原來哥帥對親盧諾都冇運行，4次對中只有1次獲勝，今次又係畀對方睇通條路砌低，可謂格食格。

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