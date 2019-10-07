國米真灰　連續輸畀球壇雙驕

周一(7日)凌晨意甲榜首大戰，國際米蘭主場迎戰祖雲達斯，結果祖記贏2比1，並取代對方榜首位置；不過講起上嚟國米都幾灰，上周中歐聯不敵巴塞隆拿，今場輸畀祖記，兩場都輸1比2，兩仗失利關鍵都係畀兩大球王美斯同C朗制造嘅攻勢絕殺。

開賽4分鐘祖記閃電開紀錄，C朗中場被撞跌，球證冇示意，比直歷得球後送直線，保羅戴巴拿引球至左路禁區內起腳，射破史堅尼亞大細死角入網，祖記領先1比0。

C朗今仗表現活躍，攻勢到肉，初段一次禁區頂勁射中楣，未能拉開紀錄下更遭國米扳平，18分鐘祖記後衞馬菲斯迪歷特與對方拿達路馬天尼斯禁區內爭頂時犯手球，被判罰12碼，國米由拿達路馬天尼斯操刀追成1比1。

完半場前C朗一度破門，可惜入波前保羅戴巴拿越位在先，翻查VAR後判詐胡，國米逃過一劫，不過踢到下半場80分鐘終於走唔甩，C朗中路策動攻勢，賓坦古亞禁區頂接應彈畀希古恩入禁區近射破網，成個組織一氣呵成，為祖記射成2比1奠勝。

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