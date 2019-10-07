美斯開齋阿蘇倒掛　9人巴塞大勝

球王美斯同拍擋蘇亞雷斯狀態全面復蘇，周一(7日)凌晨在西甲大戰協助巴塞隆拿主場大炒西維爾4比0，兩人今仗各入1粒，其中阿蘇開紀錄一球更係倒掛靚波，近3場入4球簡直弗到漏，美斯亦射入招牌罰球，今季開齋。

巴塞今仗攻勢凌厲，27分鐘，蘇亞雷斯門前接應尼爾遜施美度傳中球，凌空倒掛金鈎入波領先1比0，32分鐘艾法美路左路斜傳入禁區，維達爾門前剷射成2比0，35分鐘艾法美路搶球後，奧士文尼迪比利得球殺入禁區，再擺過對方後衞一射入網，半場巴塞領先3比0。

78分鐘巴塞獲得罰球，美斯主射直接彎入成4比0，亦係佢今季首個入球，直至87分鐘巴塞後衞阿勞祖職業犯規，阻止對方單刀被直紅趕出場，與球證爭執嘅奧士文尼迪比利之後再領紅，巴塞餘下9人應戰至完場。

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