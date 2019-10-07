曼聯降班賠率暴跌　2500倍跌到200倍

曼聯不敵紐卡素，開季8戰得9分排12位，距離護級區嘅愛華頓僅多兩分，以紅魔近期表現，降班絕對唔出奇。有網友曼聯降班賠率急跌，已經熱過奪標賠率，由7月時嘅2500倍跌至200倍，暴跌12.5倍，至於奪標賠率，外國博彩公司有325倍，香港賽馬會亦有200倍！

有網友發現，曼聯現時嘅降班賠率比奪標賠率熱，可見紅魔今季奪標機會不大，反而降班機會唔低，因為季前曼聯嘅降班賠率係2500倍，有醒目嘅網友喺7月已經落注，買咗5鎊，萬一真係畀佢烏鴉嘴扑中，曼聯降班嘅話，佢嘅投注就會贏得1.25萬鎊(約12萬港元)，認真和味。

現時曼聯降班賠率雖然冇咁好分，但依家隊波走勢好頹，200倍其實都唔錯，真係降班亦唔係奇事，歷史上曼聯降班並唔係冇試過，1974年就試過降班。

曼聯嚟緊賽程，下仗要對利物浦，12月初連續對熱刺同曼城，若然全部輸晒，再喺其餘賽事失分，捲入護級漩渦唔係冇可能。

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