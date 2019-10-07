【有片】對手放過你3次！佢又自爆累曼城

新季只打8場，邊個估唔到曼城已落後8分畀利物浦？曼城主場迎戰狼隊，以為食硬對手，但藍月亮後防勁多炸彈，其中奧達文迪又成輸波罪人。呢名阿根廷守衞，之前鬥諾域治已經送大禮，今戰又因為標波而直接導致失球。數據顯示自哥迪奧拿上任之後共出現10次失誤導致失波，奧達文迪就獨取當中5次，堅係毒瘤中嘅毒瘤。

曼城今夏最錯嘅，係眼白白睇住高柏尼離隊，而冇搵頂替人選補強，到拿樸迪受傷終於現晒形。本身奧達文迪拍史東斯已經瀨嘢，曼城仲黑到連史東斯都傷埋，只能搵奧達文迪拍費蘭甸奴頂住中路。輸完畀諾域治，曼城5連勝僅入19球僅失1球，只因曼城用強勁鋒力掩飾了後防漏洞，今場對守得極佳嘅狼隊，終於再次爆煲。

奧達文迪不嬲係曼城中路弱點，本身有拿樸迪補鑊都冇咁覺，但費蘭甸奴又老又係替工，奧達文迪就好易出事。狼隊今戰贏2:0，首個入波就係奧達文迪勁魯莽，於毫無把握之下標魯爾占美尼斯個波，終於被輕易扭過，直接畀艾達馬查奧爾單刀射入。當時已經80分鐘，曼城呢個時間失波好致命，最後空群而出輸多粒跌晒3分。

其實今戰狼隊穩守突擊發揮好出色，上半場已3次打穿曼城脆弱防線、有3次單刀機會，卻1次都把握唔到，早早為曼城響起警號。曼城後防係得咁多人，拿樸迪長傷起碼1月先復出，望就望史東斯可以快啲回歸，唔係盞畀利物浦愈甩愈遠。

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