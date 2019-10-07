火箭領隊講香港問題被插　莫雷有回應

美國NBA球隊休斯頓火箭的總經理莫雷（Daryl Morey），近日在社交發表支持香港反修例示威的言論，引起內地網民關注。中國籃球協會周日（6日）更在官方發文，對莫雷的涉港言論表示強烈反對，並宣布暫停與球會的交流合作事宜。

事隔一天之後，莫雷在個人社交平台作出回應，表示言論只屬個人意見，與NBA及火箭沒有任何關係，「我那條Twitter的意思，絕不是想冒犯火箭球迷及中國的朋友，只是看到了一些複雜事件的解讀，表達某一個想法。推出Twitter之後，我亦睇到很多其他的解讀及觀點。」

「我一直很感謝中國球迷及贊助商支持球隊，我想跟對我言論感到憤怒的人講，我的本意不是冒犯或誤解你們；我的Twitter觀點僅代表自己，跟NBA或火箭沒有一點關係。」在聲明當中，莫雷沒有提到自己會否繼續擔任火箭總經理一職。

至於NBA的首席新聞官亦於今日發出聲明，指莫雷的觀點不代表聯盟，尊重中國但表持個人表達。

全文如下：「我們對火箭總經理莫雷發表不當言論感到失望，他無疑嚴重地傷害了中國球迷的感情。莫雷已澄清其言論不代表火箭隊及NBA的立場。在NBA的價值觀下，會支持每個人去深入了解及分享自己的睇法。我們尊重中國的歷史文化，希望體育與NBA作為一股團結的正能量，將大家凝聚一起。」

事件源於上周六（5日），正在日本東京準備球隊季前賽的莫雷，在Twitter發布一張圖片，內容為「為自由而戰，支持香港」（Fight for freedom, Stand with Hong Kong）。發文在內地引起極大爭議，有人更批評「莫雷支持港獨」，翌日官媒央視體育頻道決定暫停涉及該球隊的賽事轉播等一切合作交流事宜。

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