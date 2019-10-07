【賽後解碼】冇咗佢　曼城乜都唔係！

贏到屈福特8:0，但又可以輸畀諾域治同狼隊，究竟曼城搞乜？咪就係1個人嘅分別囉。藍月亮大將奇雲迪布尼，又因傷而未能鬥狼隊，搞到曼城中場得個搓字，缺乏入肉、刁鑽嘅傳送，最終圍攻狼隊成場都冇辦法入波。對諾域治一戰其實已經非常明顯，哥帥無啦啦收起呢名比利時重心，最終1分都攞唔到，迪布尼未來傷得愈多，曼城前途只會愈黯淡。

迪布尼值錢嘅地方，就係佢嘅波非常直接，簡單一腳就可以轉守為攻，而且第一時間斬中落點極準，可以瞬間撕開對手防線，上場對愛華頓佢接應馬列斯橫傳，諗都唔諗即時斬到禁區空位，畀加比爾捷西斯輕鬆破網。今季聯賽8戰，迪布尼踢唔足都已攞到8個助攻，根本就係進攻命脈。

冇咗迪布尼，曼城今場用大衞施華同根度簡打中場，2人一個老事已高，一個就攻守都半桶水，而2人侵略性不足，令曼城難以撕開對手防線。根度簡係曼城中場最弱一環，但哥帥依然好鍾意用佢，到季尾或會成為失冠關鍵。

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