【有片】曼聯究竟有幾渣？彭利拿表情無價

於後費格遜時代，曼聯好多時都令人極度失望，但今輪輸畀紐卡素，堅係跌到新低點。曼聯依家前又唔得、後又唔得，慘到係見唔到入波希望。本季紅魔鬼8場聯賽入得9球，其中2球仲要係12碼，一班中前場球員表現堅唔合格。今場2名正選安達斯彭利拿同費特洛迪古斯，就泡製咗個笑大人個口嘅場面，「廢特」竟然最簡單嘅控波都搞唔掂，彭利拿嗰種絕望嘅眼神、神情，相信都好反映到依家曼聯嘅情況。

曼聯今場無論控球百份率、埋門次數、傳球成功次數都多於紐卡素，但究竟啲波係控嚟做咩㗎呢？睇吓呢個波你就知。當時係打到82分鐘，曼聯落後1球，彭利拿於中場附近傳個波畀費特，呢名巴西球員喺毫無壓力下，竟然甩甩漏漏控咗個波出界，費特好唔開心仰天長嘯，但都唔夠彭利拿精彩，佢成個呆咗喺度、擰咗擰個頭，之後深深咁呼咗口氣，雖然冇出到聲，但就等於講咗句「喂大佬，你其實識唔識踢波㗎？」一樣。

彭利拿其實都唔見得踢得好，全場碌碌無為，去到完場前曼聯得到罰球，隊友好整以暇，連迪基亞都走埋上前，諗住嚟個最後一擊，點知彭利拿就一腳送咗去底線之外。呢2個場景，就係曼聯今戰，甚至係今季為止嘅縮影。

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