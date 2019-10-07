【有片】曼聯沉淪！迪基亞失望到想喊

曼聯再一次踢出垃圾級表現，作客以0:1不敵紐卡素，目前8戰2勝3和3負積9分排12，僅僅多過尾3愛華頓2分。今戰賽後迪基亞接受訪問，不斷擰頭扁嘴抖大氣，一副想喊嘅表情，魔迷見到唔知仲嬲唔嬲得佢落呢？

曼聯去到聖占士球場，全場冇乜入肉攻勢，正宗係攻不銳守不穩，最後主隊19歲小將馬菲朗達夫一腳禁區外遠射收死迪基亞，曼聯1分不保。迪基亞賽後接受Sky Sports訪問，全程流露失望表情，仲要喪擰頭捽面抖大氣，承認呢一刻係佢加盟曼聯後最艱難時間，佢本人都唔知隊波發生咩事，問到點可以改善，淨係識講要「努力」，明顯已冇晒計。

「我哋創造唔到有威脅攻勢，但防守係OK嘅，成隊波都要正面回應問題。球隊係有唔少傷兵，但唔可以攞嚟做藉口。我哋係曼聯，需要再努力啲去操練，繼續戰鬥同贏取賽事。」被問到隊波有咩要改善，迪基亞話：「所有嘢都要改善。真係好多嘢要改進，我都唔知點答。依家係我加盟以來最艱難時候，我唔知點解，亦唔知發生咗咩事。要同球迷講對唔住，我哋會努力戰鬥。老實講唔只今場了，開季以後曼聯真係唔夠好。」

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