弗爆！何詩蓓對戰泳壇猛人照擸金銀

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）出戰美國印地安納州舉行的國際游泳聯賽（International Swimming League）次天賽事，以52秒34僅次瑞典泳手史祖絲當，摘下100米自由泳銀牌。連同首天賽事的200米自由泳金牌和4X100米自由泳接力銅牌，Siobhan總共獲得1金1銀1銅。

首屆國際游泳聯賽日前展開，8支美國和歐洲泳隊分為兩組，分別進行3站賽事。每組排名最高的2支泳隊，晉級12月拉斯維加斯決賽。已經鎖定東京奧運兩項個人資格的Siobhan，夥拍「女菲比斯」列迪姬、前世界冠軍歌蓮等，加盟DC Trident寓賽於操，首天賽事已經出現「內訌」。Siobhan在200米自由泳以1分52秒88，力壓隊友列迪姬奪金，時間超越施幸余保持的1分55秒83香港短池紀錄，不過由於ISL不屬國際泳聯賽事，故不作官方紀錄。4x100米自由泳接力中，她在首棒游出52秒30，協助泳隊以3分32秒52摘銅。

次天賽事Siobhan乘勇出戰100米自由泳，結果游出52秒34摘銀，與冠軍史祖絲當僅差0.58秒，惜在隨後進行的4x100米混合泳接力和200米混合泳屈居殿軍。總結首站成績，Siobhan累積28分並列個人第4名，她代表的DC Trident則以330.5分在4支泳隊當中排名第3。

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