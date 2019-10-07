【東體爭議】福仔全場隱形　蘇帥仲要堅持？

曼聯輸畀紐卡素0比1，繼續將開季最差紀錄一破再破，球迷由失望去到絕望，主帥蘇斯克查當然是其中一個箭靶，但他力捧的中鋒拉舒福特，表現更加令球迷一邊睇一邊鬧，全場0射門，亦暴露了曼聯的進攻能力，再買前鋒又要捱到一月的轉會窗開，不過，這個形勢都唔知蘇帥可否頂到明年？

蘇B原本對拉舒福特的復出充滿幻想，但事實與希望是兩回事，據OPTA的統計，「福仔」全場僅21次觸球，傳球成功率73%，0次射門，0次成功突破，猶如隱形。最尷尬的是「福仔」上半場的觸球次數僅9次，仲要比兩個門將更少。

其實，拉舒福特在過去18場比賽，只有一球是推進入球，而過去兩季他的平均每個賽季的入球數字為9.6球，從來都不是一個高效率的射手，以他踢中鋒更顯露其缺點，他對抗性不太強，爭頂能力一般，又無策應的作用。莫連奴好早都講過，拉舒福特絕對不適合打中鋒，而英格蘭名宿恩斯亦講過「福仔」不是那種致命的前鋒，他擁有速度，態度很好，但也不是一名中鋒；只不過蘇斯克查偏偏要堅持，如果再不作調動，真是神仙都難救。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。