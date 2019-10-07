加利佬怒插曼聯　一句評語難聽過粗口！

曼聯究竟有幾曳？加利尼維利勁唔客氣，話如果搵「爆炸頭」費蘭尼為紅魔鬼攻堅，都好過依家嘅疲弱攻力！曼聯英超又輸1場，作客紐卡素絕望地輸0:1，哈利馬古尼於對手禁區掂波4次，已屬曼聯最多球員，可以想像到前鋒表現有幾差。加利佬話無論搵盧卡古、阿歷斯山齊士，甚至係費蘭尼打中鋒，都會比現時更大威脅，蘇斯克查聽到肯定勁冇癮。

自今年3月28號蘇斯克查坐正曼聯正式主帥後，紅魔鬼成績好似食咗瀉藥一樣直線下插，計埋不敵紐卡素呢場，蘇帥帶咗16場英超，竟然僅取得17分（4勝5和7負），點計都完全唔合格；另外開季8戰得9分，係佢哋隊史上最2差成績，僅好過89/90球季嘅8分，當季曼聯聯賽排13位。

加利佬話：「曼聯冇足夠強勢踢作客賽事。雖然唔算踢得超曳，但佢哋冇信心，門前亦製造唔到機會。球隊目前陣容唔夠強，板櫈深度亦唔夠。睇番條鋒線，你無論搵盧卡古、A山，甚至費蘭尼去攻堅，都肯定比依家鋒線有威脅。佢哋今仗完場時，有6名新仔在陣，咁樣點爭取好成績？」

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