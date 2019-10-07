路痴？啫喱仔「擺老烏」被迫退賽

前世界冠軍澳洲的羅拔臣竟然擺出大烏龍，他周五原定要出戰英國約克郡舉行的世界桌球公開賽資格賽，但因為自駕行錯路，去錯了另一個同名的巴恩斯利，未能準時到達比賽現場，被迫將晉級資格向對手送上。

本身位在英國劍橋的「啫喱仔」，以為世界公開賽的比賽地點在距離自己居住地僅150哩的格洛斯特郡村裡面的巴恩斯利，但這個巴恩斯利的人口僅為209，比起真正比賽場地的約克郡的巴恩斯利（91,297人）少400幾倍，令這位世界排名第4的名將無法趕及比賽，被迫退賽，對手Ian Burns不戰而勝順利晉級。

羅拔臣在個人社交平台對自己的「烏龍」自嘲：「希望我今季可以出戰或完成一場賽事。」有傳媒向羅拔臣訪問何解會忘記如何去那個場館，他回答是因為朋友過往都會載他過去，但本周因為友人有比賽而未能送他一程。

這已不是羅拔臣第一次遇上意外事件而缺席比賽，早於7月因為航班問題亦錯過了Riga大師賽，而早前的中國公開賽則為身體不適而沒有參賽。

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