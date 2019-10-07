香港隊　作客伊拉克　麥柏倫︰要做好防守

將於周四晚（10日）出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」，作客對伊拉克的香港隊，周一（7日）假將軍澳足球訓練中心進行出發前僅得一課的操練。

港隊主教練麥柏倫（Mixu）表示，對於球隊備戰時間太短感到遺憾，但亦表示能夠做的並不多。球隊在完成操練及用膳後便前往機場，於凌晨起飛往多哈，隨後再轉機前往巴斯拉，由於球員經過舟車勞頓或出現疲態，因此「Mixu」表示於周二（8日）讓球員進行強度較低的操練，並先專注在戰術上的訓練。

對於伊拉克目前持續出現反政府示威，多場衝突釀成近百人死亡及逾數千多人受傷，麥柏倫則指目前從伊拉克足協人員所收到的消息，在巴斯拉的情況尚可，而國際足協及伊拉克足協亦持續監察當地的情況。

港隊今次作客對伊拉克的23人決選名單，之前獲麥柏倫點名稱讚的夏志明卻榜上無名，「Mixu」則道︰「夏志明受咗傷，的確係好不幸，佢係我哋隊中好重要嘅一員，佢喺9月嗰兩場分組賽都打得好好，但佢喺上周五（4日）打電話畀我話佢受咗傷。」

對於富力R&F前鋒基奥雲尼亦告落選，麥柏倫表示不排除將來仍會給予他機會，並強調今仗將會要求球隊專注在防守上︰「基奥雲尼係個具有埋門能力嘅前鋒，呢幾年有唔少入球，但係今場波比較適合穩守突擊，所以將名額畀合適嘅球員，不過佢每季都入好多波，所以我都會考慮佢。伊拉克擁有好多快速、高大同強壯嘅球員，雖然同伊朗相似，但水準未到頂尖嘅層面，佢哋對住我哋都應該會控球在腳，但都可以打反擊，前鋒快之餘亦有技術型嘅翼鋒，所以我哋會有好多防守工作去應付，因此要了解對方嘅長處，希望從而去踢場好嘅比賽。」