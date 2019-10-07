專欄輪住嚟　不停地學習！不斷地進步

新球季開始，可謂一波三折！

在新的球季，傑志換了新的主教練，亦簽了不少新的球員。開季時雄心勃勃，期望球隊表現理想，以證明球季前的努力是物有所值。季前集訓，就已經開始了三個半月。除了季前的練習賽和表演賽外，新球季也只是踢了兩場之後，就接二連三地因為時局而延誤了三場的比賽，取消的賽事竟然比能夠上演的賽事為多。

這段沒有港超賽事期間，看過了傑志對大埔的預備組賽事和董之英中學的學界揭幕戰；而我最關心還是賽馬會U13 的聯賽剛剛開始，正在進行分組賽。上周末分別看過傑志U11（即花花 U13）和傑志U12(即龍門U13）的比賽，總算「頂吓癮」。本來也期望能在10月5日看到傑志U13比賽，但最終還是事與願違，比賽最終也被改期了。

新一年傑志主要的目標，是要能夠培育我們的青年球員盡快成長，超越他們的師兄們。在實質上，朱志光和梁志榮是兩位出色的港超教練，作為傑志的正、副足球總監，目的就是要為傑志的青訓工作做好質量控制。

從這幾天觀察所得，盧比度、高文、尹東憲、唐建文和丘建威等等優秀的球員，必定可以化身為優秀的教練。尚未在青訓球隊以教練身份現身的，包括代表南韓征戰兩屆世界盃的一代名將金東進，相信他對傑志的年青球員都會是一個好榜樣。

講起榜樣，前兩天在傑志中心的青訓時段，我碰見了傑志隊長「黃洋大哥」，原來他在上足總的教練班，回來中心實習。不停地學習，不斷地進步。希望所有香港的年青球員都緊記，成功無捷徑。互勉！

傑志

會長 伍健