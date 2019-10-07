【有片】超恐怖！丹尼爾開角球幾乎被針死

嘩嘩嘩，巴甲起「蜂」雲呀！講緊係蜜蜂個蜂呀！巴甲尋日朝上演一場聖保羅對福塔雷薩，場波打成幾比幾唔係重點，重點係聖保羅上半場25分鐘一次開角球，佢哋個盃王球星丹尼爾本來想埋去主踢，點知未行到埋去，突然感到後頸一痛，即時覺得唔對路，唔肯再行去開波囉！之後呢位巴西名將就按住條後頸，然後向隊友、對手同球證展示佢傷口，原來佢係畀蜜蜂針到，佢亦都唔肯再埋去開波。

之後由鏡頭去睇，原來成枝角球旗都畀一大堆蜜蜂佔據住。最終肯埋去處理問題嘅並唔係丹尼爾，反而係福塔雷薩嘅後衞積遜迪蘇沙，只見佢慢慢走埋角球旗，然後拎起支旗去場邊掉低，而為免自己畀蜜蜂針到，佢就拉高波衫遮住塊面，當然實質應該冇乜作用啦！之後球賽重用，工作人員好似處理咗部份蜜蜂，又再拎番支旗返嚟，而丹尼爾亦唔肯再去主踢，求其搵個隊友頂上，先再開波囉！

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