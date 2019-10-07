【人物誌】再見！呢位前曼聯門神掛靴喇

美職啱啱打完常規賽最後一輪，其中科羅拉多急流作客事畀FC洛杉磯1比3，宣布正式無緣季後賽，而急流嘅40歲門神侯活，亦正式結束球員生涯，宣布掛靴！

熟英超嘅朋友都一定記得佢，曾經效力曼聯嘅美國國家隊門神，反應超快，經常有神奇撲救，但表現間中有反覆。79年3月6日出生嘅佢，青年軍嗰陣踢過中場，但15歲開始集中去守龍門，22歲已經獲選美職年度最佳門將，然後喺2003年，侯活以400萬美元轉會費加入「紅魔鬼」，仲取代巴夫斯成為曼聯正選，兼曾為「紅魔鬼」贏得足總盃冠軍。

「紅魔鬼」喺2006年引入荷蘭傳奇門神雲達沙，侯活亦即隨被外借去愛華頓，同樣都係企穩正選。值得一提，侯活喺2012年1月代表「拖肥糖」對保頓場波，曾經大腳開沙波直射入對手大門，成為英超史上第4位入波嘅門將。2016年佢離開效力10年嘅愛華頓，返去美職效力急流至今；而佢喺英超合共代表曼聯同愛華頓上陣399場，認真唔嘢少。

侯活喺佢告別戰，慘被前阿仙奴前鋒卡路士韋拿3度射破大門，算係侯活最後一戰嘅少少遺憾。佢曾經代表美國參戰3屆世界盃，共為美國隊上陣121次。有美國傳媒形容侯活掛靴,係象徵美國門將黃金一代正式告別，之前除咗侯活，仲有基拿同費度等，都係曾經喺英超搵食嘅世界級門將，可惜依家美國嘅大門，暫時仲未見到有相近級數門將接班，認真可惜。

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