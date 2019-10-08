意大利再撬巴西兵　馬天尼利好搶手！

阿仙奴近期爆出18歲新人前鋒加比爾馬天尼利，呢位巴西出世嘅小將過去2星期喺聯賽盃同歐霸盃擔正，分別上演梅開二度好戲，速度、腳法同把握力都受到好評。半年前仲踢緊巴西第4級別球會嘅加比爾馬天尼利，從未代表過巴西任何級別國家隊，由於佢爸爸有意大利人血統，加比爾馬天尼利亦係拎住意大利護照嚟英超註冊，意大利國家隊因此有機可乘。

意大利傳媒報道，意大利足總已經展開游說工作，國家隊領隊文仙尼亦已承認：「關於加比爾馬天尼利，要申請佢踢意大利並唔容易，我哋需要等待有雙重國籍嘅球員做出決定，喺呢段時間之內，我哋會繼續用恩莫比尼同埋比洛迪。」

巴西足球人才輩出，唔少好波之人都會被逼「轉投」其他代表隊，意大利近年就執到唔少好嘢，目前國家隊主力佐真奴費路同艾馬臣柏美尼，都係喺巴西出世嘅「入籍兵」。加比爾馬天尼利今個夏天曾經跟隨巴西美洲國家盃大軍集訓，但仍未正選入選國家隊。

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