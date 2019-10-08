莫雷涉港言論　NBA總裁開口撐

美國NBA球隊休斯頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）涉港言論的事件繼續發酵，正在日本的NBA總裁阿當施華接受訪問稱對莫雷事件表示支持，並坦言了解中國對言論的反應。

「的確，經濟上的影響已經很明顯，那條Twttier產生了相當巨大的後果，我睇到某些傳媒暗示我們不支持莫雷，但事實上我們支持（他）。作為一個有價值觀基礎的組織，莫雷是有言論自由，我支持是他在這種情況下的政治言論自由。」阿當施華在活動後表示。

「我也支持蔡崇信，我要重申，我意識到這些都是複雜問題....，我認同中國政府及中國企業擁有這些言論做出反應的權利，以我長時間在NBA的經驗來看，要解決這個問題要花一段時間。」蔡崇信是籃網的新老闆，他早前亦對莫雷事件作出回應,表示不滿。

「我意識到這段話造成了很大的影響，我們在中國內地及香港都有很大影響力；儘管我了解問題是複離，我跟他們交談時，都能意識到他們的情緒，聯盟需要額外小心。」他相信今次事件為NBA帶來短暫的陣痛，但最終會有好的結果。

雖然，莫雷的言論令多個中國贊助商與火箭「割席」，但據悉火箭高層未有考慮要解顧莫雷。

事件源於上周六（5日），正在日本東京準備球隊季前賽的莫雷，在Twitter發布一張圖片，內容為「為自由而戰，支持香港」（Fight for freedom, Stand with Hong Kong）。發文在內地引起極大爭議，有人更批評「莫雷支持港獨」，翌日官媒央視體育頻道決定暫停涉及該球隊的賽事轉播等一切合作交流事宜。

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