兄弟情原來是可以「打」出來的

兄弟感情原來是可以「打」出來！被視為香港柔道新星的梁曉楓，近年進步神速，除來自「3秒敗走」的慘痛經歷，還有胞兄兼同門師兄梁翰民的鼓勵。這對兄弟雖然性格不同，但柔道成為他們的最佳橋樑，更難得可同披上港隊戰袍，有望將來兩兄弟同踏上國際舞台。■黃雋謙報道

本報早前曾報道「復仇者曉楓」的事跡，梁曉楓曾在兒時一場比賽中，只花3秒就被淘汰，及後化悲憤為力量日夜鍛練，終在數年後擊敗同一位對手復仇，這件事對他的柔道生涯有很大啟發性。上月「曉楓」和胞兄梁翰民，一同出戰「柔道總會49週年香港柔道錦標賽」，並分別挑戰初級組和高級組的賽事。結果「梁氏兄弟」齊齊奪冠，為家裏的獎牌櫃再增添2面金牌。弟弟「曉楓」的比賽過程相當輕鬆，他在初級組55公斤級別中力挫其餘4位對手登上寶座。雖然奪金，但「曉楓」坦言比賽刺激程度不及國際賽：「呢項比賽對手相對少，所以缺少咗啲緊張感。有時壓力可以令自己更集中，今次冇太大壓力下，令自己未能發揮最高水平。」

賽後互相交流心得

相對於弟弟，哥哥「翰民」封王過程就顯得緊湊得多，他在高級組60公斤級別連捷兩場後，第3場與對手鬥至加時，最終雖然僅敗，但在積分較高的情況下仍力壓對手奪金。由於兩人短期內未有任何需要出戰的國際賽事，故他們均認為這項本地最高水平賽事，有寓賽於操的作用。

身為哥哥的梁翰民，曾奪過大洋洲賽青年組亞軍，看到「大佬」的優異成績，「曉楓」直認有助鼓勵他進步，但同時自己亦要付出不少努力，才能換取成就：「阿哥係我追求進步嘅其中一個原因。但主要係我對呢項運動嘅熱誠，有冇用到自己所學到嘅嘢，先打得贏對手。」作為兩兄弟，除了於精神上互相勉勵，還不時在技術上互相提點。「賽後會畀啲意見對方，因為喺場內打唔會知道自己有咩不足，無論贏輸都會提醒對方，等大家再改善。」哥哥梁翰民道。

感激師兄張焯傑嚴訓

「曉楓」身形瘦削，樂於表達；「翰民」骨架較寬，卻性情內儉。兩兄弟體型和性格不同，亦令雙方擁有截然不同的柔道風格。「曉楓」表示：「我肌肉少啲，所以會兇狠同快啲；而阿哥性格較溫和，比賽時唔會想整傷對手。」一門雙傑，為此感高興的除家人外，還有同門師兄張焯傑：「『傑Sir』係我哋柔道會師兄、香港隊教練。今次獲獎要多謝佢，因為佢畀咗好多意見我。」梁翰民道。「曉楓」亦補充：「『傑Sir』要求我哋拍片畀佢睇我哋點練體能，從而監管我哋，我哋之所以不斷提升，都係多得呢個咁有要求嘅教練。」

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