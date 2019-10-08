加油！石仔跳入決賽爭世界冠軍

在德國斯圖加特上演的世界體操錦標賽男子跳馬預賽結束，一度佔據次席的香港「跳馬王子」石偉雄，終以第三名躋身周日(13日)的決賽（前8位），向世錦賽獎牌及明年東京奧運入場券進發。

今年曾勝出兩站世界盃的石偉雄（石仔），無論在技術及信心都處於高昂狀態，來到世界賽舞台他並沒有怯場，第一跳造出14.966高分，第二跳亦獲評判打出14.366分，終以14.666分完成資格賽，在39名參賽者中排名第三；奪標大熱南韓的梁鶴善以總分14.933分排首位，日前領導俄羅斯在團體賽拿下首名的達拿洛恩，則以14.716分暫列次席；至於北韓名將李世光則表現失準，兩跳總分為13.766分排名23，無緣躋身決賽。

香港隊以石偉雄為首，其他成員吳翹充、詹文軒、陳芷芯、吳恩言及張家穎亦已有參加本屆世界賽，力爭佳績。石仔早前到波蘭集訓改善空中動作「歪斜」問題，期望能延續今年連奪兩站世界盃跳馬金牌的氣勢，尋求突破。而世界賽單項前3名將獲得直入奧運的資格，勢必令賽事激烈程度更爆燈。

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