【趕絕蘇B】紅魔下場再輸 即炒蘇斯克查

曼聯近5場賽事不勝，其中近3場英超只有1和2負，今季8場聯賽只有9分，全世界都估緊領隊蘇斯克查幾時被炒，而決定蘇B命運一戰，好大機會係下場英超主場對利物浦。

眾所周知，曼聯同利物浦係傳統死敵，紅魔鬼輸畀紅軍1場，嚴重性隨時大過輸畀其他對手3場。睇番上任領隊摩連奴，就係上年12月英超不敵利物浦之後被炒。

值得留意，費格遜退休後，有2位紅魔主帥喺球季結束前被炒，除咗摩連奴之外，另1位係莫耶斯，而莫耶斯當時喺曼聯輸畀愛華頓之後下台。咁啱愛華頓同利物浦係同市球隊，似乎曼聯主帥命運要由利市雙雄決定。

除咗帥位危機之外，曼聯傷兵問題又加劇，繼拉舒福特、安東尼馬迪爾、連格之後，新人射手格連活特都因為背傷，退出英格蘭U21大軍，對利物浦嘅聯賽大戰上陣成疑。

另外，曼聯喺場外又輸1場，球會近7個月股價大跌，市值由35億美金暴跌至26億美金，足足蒸發咗9億美金，影響融資能力，想再大肆增兵都好難，咁又點樣翻身呢？

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