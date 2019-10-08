香港隊　貝鈞奇︰畀年輕球員多一次機會

香港足總周二（8日）舉行董事會會議，並就足總未來的發展計劃，以及早前香港U18球員違反紀律等事行作討論。足總主席貝鈞奇會議後透露，足總日前收到國際足協來信，被指早前香港隊在主場對伊朗的世界盃外圍賽一仗因紀律問題，而被罰款1萬5千歐元。貝鈞奇認為，雖然國際足協未有具體提及紀律問題所指何事，但相信是跟球迷於賽前噓國歌有關。

對於香港隊U18早前在泰國集訓期間，有球員違反紀律受罰一事，貝鈞奇則表示希望能夠給予年輕小將們一次機會︰「球員訓練咗咁耐，佢哋入選咗代表隊，喺技術上都係比較優秀嘅球員，我哋都希望畀一次機會佢哋，唔想去到咁盡，希望佢哋以後可以認真啲同生活檢點啲。」至於被警告的香港U18主教練安頓，則獲保留其職位。

另外有關早前社區盃及港超聯以安全為因被取消賽期的賽事，貝鈞奇則表示競賽小組短期內會作決定，不過目前港澳埠際賽及社區盃仍未落實賽期，至於省港盃暫時仍會預定於1月舉行。對於目前需要作補賽的賽事，足總行政總裁溫達倫表示在農曆新年及國際足協比賽日期間，仍有足夠時間舉行補賽，令球季得以按照原定賽期完成。