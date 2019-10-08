熱傳AC今晚炒教練　候任新帥一樣冇人撐

大件事！根據意大利傳媒報道，老牌班霸AC米蘭今晚稍後時間將會辭退教練甘柏路，同時會搵嚟曾執教「紅黑兵團」死敵國際米蘭嘅皮奧利接掌帥印。不過消息指，AC球迷普通都勁憎皮奧利，仲想佢未上任、先落台添！

AC米蘭前教練加度素因為不滿球隊發展方向，今夏跳船逃生。球會管理層之後搵嚟戰術大師甘柏路執教，可惜早排戰績平平經歷3連敗，即使上輪佢哋作客險勝熱拿亞2比1，據聞都係未能挽回管理層信心，包括《羅馬體育報》同《米蘭體育報》都話AC喺當地時間周二晚就會炒教練。

報道仲講，AC已經有甘柏路繼任人初步選擇，就係喺皮奧利同史巴列堤之中二揀一，當中史巴列堤因為同國米仲有合約糾紛，所以皮奧利應會係首選。至於意大利金牌球員經理人迪馬治奧都確認相關消息，話AC會搵皮奧利接手。不過最搞笑係，意大利依家嘅twitter熱搜榜入面，「PioliOut」(皮奧利下台)已經成為搜尋第一位，換句話講，AC球迷都勁唔鍾意佢，睇嚟即使換帥，AC都未必有運行。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。