【有片】超洋蔥！雷恩斯囝囝入波獻亡父

今年6月因車禍身亡嘅前西班牙國腳雷恩斯，佢11歲囝囝早喺雷恩斯出事前，已經由雷加利斯青年軍過檔皇馬，而喺上周末，就係小雷恩斯首次代表皇馬少年B隊出賽，結果就以5比2大勝卡拉斯卡爾聯隊。首次披起皇馬波衫出賽嘅小雷恩斯，打右中場位置，仲幾有老竇風範，首演就交出1入球1助攻，真係唔講得笑！

同爸爸一樣都係個左腳仔，小雷恩斯打右中場，但一樣頻頻喺右路出到波，對手真係唔易守得佢住。皇馬今場第2個入波，就係由佢傳中，隊友再經門前二傳再由其他隊友射入。然後皇馬第3個入波，就係小雷恩斯個人騷，佢中路突破之後直帶入禁區，然後冷靜扣過對手門將射入空門，堅勁呀！喺入波之後，小雷恩斯仲要用雙手指天，明顯係要將佢喺皇馬首個入波送畀佢天堂上嘅爸爸。

之後皇馬第5個入波，就係小雷恩斯直接助攻，佢喺右路底線傳中，隊友達尼馬天尼斯門前搶點頂入。拎埋呢個助攻，小雷恩斯首騷近乎完美呀！賽後，佢喺個人IG寫住：「爸爸生日快樂，我太掛住你喇！感謝媽媽同你教識我何為尊重，我永遠唔會忘記我哋之間嘅快樂時刻。」

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