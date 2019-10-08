爆煲喇！加里夫巴利頂唔順終出手

你有壓力、我有壓力！今季一直受盡極大壓力，堅持留喺皇馬為前途奮戰嘅威爾斯球星加里夫巴利，近日終於頂唔順喇！根據西班牙《阿斯報》報道，開季至今表現一直唔錯嘅「大聖爺」，因為唔滿意主帥施丹對佢唔公平，明明佢好狀態，竟然連上場歐聯對布魯日嘅大名單都冇份，因此已經決定會喺出年夏天提出轉會，今次將會係佢喺「銀河艦隊」生涯入面第一次主動要求轉會呀！

查實巴利同施丹不和，從來都唔係秘密。話說喺施丹首次執教皇馬嗰陣，「大聖爺」好快已經淪落做後備。想當日施丹離隊，巴利都仲係怨緊自己喺歐聯決賽點解要做後備，而佢更加係當時皇馬陣內唯一一個冇喺社交網同施丹道別嘅球員。

直到之後施丹上季尾回歸，巴利又一次被打入冷宮，甚至去到今年夏天，呢位法國球王更加公開要求巴利愈早離隊愈好。只係之後皇馬因為傷兵滿營，施丹先畀番機會「大聖爺」，而大家更估唔到係，當傷兵問題減輕，施丹喺上輪歐聯又唔用巴利，難怪巴利會覺得唔受尊重嬲到爆囉！

此外，報道話巴利同時好嬲皇馬高層，覺我自己畀傳媒抹黑話佢鍾意打高爾夫多過踢波，但皇馬高層一句說話都冇講過。反而以前C朗涉嫌逃稅，皇馬高層就會公開力撐，巴利認為球會做法令佢好失望。

不過，報道最後都講，即使巴利出年夏天要求掛牌出售，其實佢都未必走得成。事關今年夏天，皇馬一直想將佢賣走，但始終只得中超嘅江蘇蘇寧曾經出價，仲要開個唔合理價錢去斟「大聖爺」。如果巴利堅持要走，似乎歐洲球會都未必有人肯收留呢個傷病多多兼人工高嘅麻煩球員，或者中超同美職，會係呢位出年就31歲球星最後落腳地呢！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。