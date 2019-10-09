費格遜都讚　2019英國足球傳奇獎係佢

恭喜恭喜呀！阿仙奴傳奇領隊雲格，今日正式獲頒2019年英國足球傳奇獎！呢個獎係頒畀一啲對英國足球有卓越貢獻嘅人，今年得獎者係「教授」雲格，而佢多年死對頭、曼聯傳奇名帥費格遜都有拍定短片去恭賀呢位老對手呀！

英國足球傳奇獎係喺1996年創立，以前曾經攞獎包括費格遜、摩連奴、碧咸、簡東拿、謝拉特同林柏特等，而今年終於輪到雲格。喺「兵工廠」領軍21載嘅雲格，曾經帶隊贏過3次英超、7次英足盃、7次社區盾，更加曾締造49場不敗神蹟，得獎絕對實至名歸。雲格喺頒獎禮上表示：「能夠喺呢個國家得到認可，我好感激。當我初初嚟到呢度，我只係個無名小卒咋。」

為咗表揚雲格成就，大會仲搵嚟費爵爺拍片祝賀添：「你喺阿仙奴嘅領隊生涯係無比夢幻，係係絕對嘅傳奇。我好喜歡同你對抗嘅日子，我哋有個好多偉大嘅時光，你今晚獲獎真係太夢幻喇！祝你好運，向你送上我最摰誠嘅祝福。」想當年費Sir同雲格堅係水火不容，不過一切都已變成舊事，仲邊有隔夜仇吖。

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