大Sam：曼聯堅有可能降班！１

前英格蘭國家隊領隊艾拿戴斯，對曼聯今季狀態低沉、成績直插谷底挽消極想法，佢認為如果曼聯唔及時撥亂反正、唔消除陣中負面情緒、傷兵潮持續惡化的話，或會步74年後塵降班。

新季8戰過後，曼聯僅得2勝3和3負，創下隊史上英超開季最曳成績，依家離降理區域只有2分差距，雖然唔少球迷都惡搞話「降班不是夢」，但極少數球評家或行內人真係咁諗，但艾拿戴斯有唔同想法：「74年曼聯降班，當年佢哋擁有極佳球員。所以如果佢哋唔及時終止頹勢、信心長期低沉的話，或者會發生意想不到嘅事。另外，佢哋一開季就好多傷兵，好似從來都冇以最佳陣容應戰，呢個亦係好大問題。」

「曼聯星級大將保羅普巴，夏天時已經話要離隊，當隊波愈踢愈沉，佢會抱咩心態落場？會唔會突然間又大叫要離開？曼聯陣內實在太多不穩定因素。另外，佢哋最佳射手盧卡古被賣走，但領隊蘇斯克查就冇諗過要補強，亦係一大敗筆。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。