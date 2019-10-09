熱刺破釜沉舟　普帥要清走5球星！

邊個諗到熱刺上屆歐聯攞亞軍，今季竟然狀態、成績直插谷底？近期熱刺戰績曳到極，早前於歐聯被拜仁大炒7:2，之後聯賽竟然狂吞白禮頓3蛋，2場狂失10球，球隊的確處崩潰邊緣。英國傳媒報道，領隊普捷天奴認為球隊沉到咁，其中一個原因係某啲球員想離隊唔願踢，以致更衣室狀態低沉，故已決定於1月踢走多達5名球員！

本季熱刺8場聯賽已輸3場，同去季虎虎生威相比，簡直由天堂跌落地獄，領隊普捷天奴於場邊亦非常沮喪，成隊波死氣沉沉。普帥望於1月去蕪存菁，將基斯甸艾歷臣、艾歷迪亞、丹尼路斯、雲耶馬同奧利亞踢走。

艾歷臣早於今夏已想離隊，但最後皇馬並冇出手買人，所以艾歷臣非常唔開心，本季普捷天奴用佢唔係，唔用佢又唔係，處境勁尷尬。另外丹尼路斯亦想離開，球會已買定賴恩施斯隆嚟頂替佢。艾歷迪亞正選位置被哈利雲克斯搶走，上仗鬥白禮頓難得正選落場表現勁差，被踢走亦於預計之內。另外雲耶馬同奧利亞本身都唔係正選之才，故普帥已決定，一次過將佢哋清走。

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