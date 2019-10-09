冇美斯仲好！戴巴拿光復阿根廷

有句說話叫做置之死地而後生，當件事咁多年都唔Work，有冇必要無限期咁試落去呢？球王美斯或者係足球史上最佳球員，但佢多年來始終冇辦法攞到國際大賽冠軍，似乎天生八字同「藍白兵團」唔夾。美斯地位太高，搞到阿根廷領隊用人綁手綁腳，天才保羅戴巴拿一直冇用武之地，今次國際賽美斯停賽，呢名祖雲達斯大將，終於有機會擔大旗。

美斯有幾好波，根本唔需要再多形容，不過呢名球王心理質素，始終冇死敵C朗咁強。自14年世界盃決賽不敵德國後，美斯於國家隊總係心事重重，連續2屆美洲國家盃決賽輸畀智利，更令美斯信心跌到谷底。18年俄羅斯世界盃、19年美洲國家盃，美斯都患得患失，近年又無數次彈出彈入、數次退出國家隊，根本阿根廷一日有美斯喺度，一日都唔會有重大突破。

戴巴拿於美斯年代，雖然有入選國家隊，但因為位置同美斯接近，一直冇受到重用，堅係浪費。今夏佢一度被傳出會轉會曼聯，但最後留於都靈，於新帥沙利麾下有唔錯發揮，今次於前線領軍鬥勁旅德國，就睇吓呢名金童，冇美斯阻頭阻勢下有冇好嘅演出。

直播表

周三6:00pm 日聯盃 大阪飛腳 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周三6:00pm 日聯盃 川崎前鋒 Vs 鹿島鹿角

有線662、602台

周四2:45am 熱身賽 德國 Vs 阿根廷

有線662、602台；香港開電視77台

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