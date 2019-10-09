【曼聯噩夢】恐怖數據顯示　廢特渣到癲

費特堅要改名，以後唔好叫費特，直接叫廢特啦。身價高達5200萬鎊嘅曼聯中場費特洛迪古斯，剛於英超鬥紐卡素正選上陣，但就踢到一塌胡塗，前唔見佢後唔見佢，完場前於邊線控個波出界，安達斯彭利拿睇到擰晒頭抖晒大氣，足以反映費特堅唔係路。費特於場上毫無建樹，令佢出現一項肉酸到暈嘅數據。原來上次佢成功交出穿透傳送，已經係4月嘅事，而該腳計成功都只係符碌。

今年4月曼聯於歐聯主場鬥巴塞，費特向拉舒福特交出穿透傳送，皮球雖成功避過巴塞球員，但呢腳交波其實都係大力咗，福仔盡晒力都只係輕輕掂到個波，最終皮球漏出禁區，畀達史特根輕鬆接住。換句話講，呢腳傳送雖然表面上係計成功，但於實際作用上係零。

4月「成功」過1次後，費特就再冇成功交出過穿透傳送。本季佢嘅致命傳送數據，每仗只係0.8球，「助攻王」奇雲迪布尼就係4.1球，充份睇到費特有幾廢。

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