曼聯更衣室殺戮戰場　蘇B超刻薄鬧人紀實

貴為英格蘭國內最成功球隊，曼聯本季成績堅唔合格，8戰得9分創紅魔於英超史上最差開季成績，領隊蘇斯克查被全球魔迷插到上天花板。外表童顏、周時笑口噬噬、對外處處維護球員嘅蘇B查實怒不可遏，英國《太陽報》報道，蘇斯克查於更衣室中，學費格遜瘋狂「開風筒」，用勁難聽說話羞辱一班球星，據悉紅魔球員都開始頂唔順蘇B，希望佢早走早着。

曼聯自於開季首仗大數車路士後，之後就冇腳好波，自今於聯賽輸過畀水晶宮、韋斯咸同紐卡素，於歐霸盃演出亦令魔迷冇眼睇，對阿爾克馬爾全場都冇腳射門中龍。之前蘇斯克查都對外承認，曼聯表現的確令人尷尬，但呢個批評已經好小事，因為佢喺更衣室插班球員嘅說話，比「尷尬」難聽100倍。

《太陽報》爆蘇斯克查於不敵紐卡素賽後，勁用粗口問候一班球星，插佢哋成班不知所謂：「你哋一班廢柴，莫講要喺費格遜時代嘅『全盛曼聯』中打正選，就連後備都冇資格做！賽前我同你哋定嘅所有戰術同踢法，一落場就唔記得晒，同白癡有咩分別？就算英冠球隊都比你哋好多多聲！依家你哋踢成咁，係咪想打爛我飯碗，想我畀人炒？」

蘇斯克查坐正做曼聯正式主帥後，成績就直線下跌，今夏放走盧卡古、安達靴里拉、阿歷斯山齊士等球員，搵唔適合打箭頭嘅拉舒福特掛帥，搞到曼聯戰鬥力大減，另外佢戰術單調冇Plan B，球員都開始懷疑佢嘅能力。將帥關係緊張，更有球員希望蘇B快啲被炒，曼聯未來堅令人擔心。

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