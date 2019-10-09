愛兒一句再「著火」　陳敬然撐帆起航！

所謂男主外女主內、養兒教女、薪火相傳，社會從來都有無數的理所當然，歸根究底還是刻板印象作怪。曾經的「風之子」毅然退役當起全職爸爸，闊別四年換成教練身分回歸海岸。順手沾來幾句金句：「孩子喜歡掃街便去掃」、「年輕人想贏奧運金牌，感覺像說『我要買GTR』，燃點我的夢想」……堅定的眼神告訴我，這些不是場面話。對於兒女，對於運動員，陳敬然擁有特別解讀。

咖啡廳再見，他仍然留著標誌性的長頭髮，一身黝黑的皮膚。我們坐著高腳椅，說起太太擠完牙膏亂放蓋子，兒子半夜哭鬧的無措，都是二十八歲退役，屬於陳敬然甜蜜的煩惱。「你知道嗎？太太整個懷孕過程，我幾乎不在香港。」風帆人經常外出訓練，兩人拍拖九年，見面時間加起來不夠一年，哪怕新婚、生孩子也沒有改變。直到有天乘搭夜機回家，那時候兒子剛滿十個月。「他看見我，見鬼般哭了整晚。我很難過，每天都很想家，開始覺得真的需要取捨。」只是十多年運動員生涯，揚帆已經變成呼吸一樣自然的事。掙扎，尋找平衡，他試過帶著家人外出比賽，一個月後，「太太說：『我的生命不只有你。』但我的生命需要她，那麼好吧，我們留在香港。」

因為家庭退役，因為家庭回歸

2011年，剛剛衛冕亞運米氏板的夏天，「風之子」宣布退役，入讀浸大體育系。超齡生的刻板印象，大概是「摺」。他卻不怕代溝，參加大學迎新營、體驗舍堂文化、客串電台節目主持……幾乎做齊「大學五件事 」，還超額完成拍拖環節，掛上全職爸爸的身分。

「我是康樂組組長，有要求，不嚴謹。」他挺挺胸膛自我介紹。只要有禮貌、品格好，讀不讀名校，默書60分或100分，其實都不重要。「我對孩子沒有預期，也不想他們活成別人預期的樣子。哪怕喜歡掃街，掃得開心便去掃，我不介意，也不會覺得羞恥。」很難想像這番話，出自自我要求嚴謹的陳敬然口中，「我可是從根本蛻變，不斷學習，成長。」他挑挑眉毛，帶點家計會的口吻戲謔：「所以每個成人都應該成家立室。」

雖說把孩子當作獨立個體，但當他們真正獨立起來，渴求自己的生活，難免有點失落。「幼三時，兒子不知怎麼寫《我的志願》。他想學爸爸，但爸爸沒有工作。」結果放學後，展開語重心長的討論，他模仿那副稚嫩的聲音：「爸爸你工作吧，男人應該工作的。我長大了，你下班陪陪我就好。」這才有了闊別四年，回到海岸的決定，不過換上新的身分——港隊署理總教練。「師弟妹做得很好，我可以幫助他們更好。」輕描淡寫的使命，也是夢想，衍生一套育徒哲學。

「運動員是人們心中的火」

「運動員自設大目標，以及每天訓練的小目標。每個人都會迷失，教練負責提醒：持之以恒，否則便會落後。」竅門在於「威逼利誘」四個字，還得視乎對象，幾時用，怎樣用，「有些人要逼，但最終目的還是提高自發性。相反，有些人把自己逼到牆角，就該讓他休息。」看似簡單的道理，實行起來並不容易。畢竟現時的徒弟，不乏退役前的隊友，「維持朋友關係，同時不能脫離教練角色。清楚表明想要推行的事情，逐樣做好，便會獲得認同。」

陳敬然說的「事情」，也有大小目標之分。「最讓我滿足的，不是指導最好的運動員。而是看著那些長期停滯的人，突然有天開竅，進步。超級超級開心，開心到哭。」而闖進奧運，站上奧運頒獎台作為終極目標，更加承載著整個國家、地區的希冀，「在我看來，所謂奧林匹克精神，是明知有些事情不切實際，不符合成本效益，仍然認真、努力地追求。每個人都想擁有這種特質，卻在不知不覺間放棄。所以希望運動員代表自己，去做想做的事。」他頓了頓，一番總結讓人毛管直豎：「運動員是人們心中的火，只要經歷過，奮力過，已經擁有奧林匹克精神。」

訪問接近尾聲，不經意地提及薪火相傳，很多人眼裏，教練就是燃點別人夢想的存在。他卻連連搖頭：「其實進入職場這麼久，真的有點倦怠。但當有個年輕人，剛進港隊便說：『我要贏奧運金牌！』感覺就像頭文字D那句經典對白，『我要買GTR』一樣。身邊充斥著崇高理想的運動員，很正，真心很正。」意料之外，情理之中。越燒越旺的火堆裏，大概無法分清誰是最先燃點的火炬。

陳敬然（阿英）檔案：

出生：1982年12月13日（36歲）

主項：滑浪風帆

運動生涯：1999年至2011年

重要成績：

廣州亞運米氏板金牌（2010）

北京奧運RS:X組第6名（2008）

多哈亞運米氏板金牌（2006）

教練生涯：2014年至今

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