曼聯新帥目標曝光　佢係最佳選擇！

曼聯領隊蘇斯克查帥位出現危機，盛傳下場聯賽對利物浦再有乜冬瓜豆腐，呢位挪威教頭就會提前Bye Bye。英國《每日郵報》進一步爆料，話曼聯已經秘密展開物色新帥工作，而頭號人選就係只得32歲嘅RB萊比錫教練拿高斯文，消息指曼聯高層已開始進行資料搜集同初步接洽工作，以便蘇斯克查一旦落鑊，接班程序可以第1時間進行。

雖然拿高斯文只係得32歲，比曼聯隊長艾舒利楊格更加後生，不過呢位德甲史上最年輕教練嘅能力已受高度肯定，被譽為當今最佳年輕教練之一。拿高斯文喺2016年2月執教賀芬咸，半途接手嘅佢將賀芬咸由尾2帶出降班區，之後2季8更加帶領賀芬咸排第4位同第3位，連續晉身歐聯賽事。今季轉教RB萊比錫成績同樣唔錯，目前只落後榜首慕遜加柏2分。

事實上，蘇斯克查今季帶隊成績令人失望，但佢將球隊年輕化嘅路線受到肯定，聘請有高名望嘅少帥接任係最佳選擇，而且拿高斯文最擅長開發球員潛能，基拿比、歷卡斯蘇尼、施巴斯坦魯迪等德國國腳都喺佢教導下迅速成長，曼聯如果真係搵到佢執教，絕對係明智之舉。

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