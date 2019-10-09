瑞典第一人飛嚟挑戰　21歲以下免費睇

上屆盟主英國的亞倫賴要爭取衞冕將遇上考驗，事關前大滿貫盟主瑞典的斯滕森(Henrik Stenson)，強勢來港挑戰，與強手爭逐11月28日至12月1日舉行的香港高爾夫球公開賽。今年比賽繼續推出首兩天免費入場，而21歲以下的球迷更可以4天全免欣賞賽事。

今屆香港高爾夫球公開賽已被列為2020年歐巡賽「Race to Dubai」的首站賽事，亦同時是亞巡賽之一，參賽球手的成績將直接影響在亞巡獎金榜的排名。2016年成為首位瑞典球員贏得大滿貫的斯滕森將會首次爭逐：「很高興可以首次參加香港比賽，我對比賽相當期待，早已聽聞過這個世界知名的球場，期望有好表現。」43歲的斯滕森職業生涯贏過20個錦標，並且是2016年里約奧運會的銀牌得主。

大會為了讓更多年輕球迷可以有機會睇到高水平賽事，今年再讓21歲以下球迷免費入場觀戰，香港高爾夫球總會主席林詩鍵表示：「我們很榮幸於今天宣佈衛冕冠軍的亞倫賴將聯同斯滕森來港參賽。我們將繼續推行『週四及週五免費門票』體驗，希望能激勵香港的新世代年青球員。能免費近距離欣賞冠軍級球星作賽，絕對是一個難能可貴的機會。」