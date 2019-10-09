【東體爭議】摩連奴機會來了　拯救熱刺

熱刺領隊普捷天奴帥位危在旦夕，英國《鏡報》爆料，指前曼聯主帥摩連奴已經準備好，願意接手執教呢支倫敦勁旅。

摩連奴上年12月被曼聯炒魷之後，一直未有班落，雖然期間有傳賓菲加、廣州恒大等球會想邀請佢領軍，但都被佢拒絕，因為「寸王」嫌棄呢啲球會規模唔夠大，未能令佢一展所長。

之前亦盛傳摩連奴想重返皇馬，但隨住「銀河艦隊」近期成績有改善，教練施丹冇咁易下台，所以「寸王」只能另覓高就。

摩連奴講過：「我要保持耐性，等一支規模適合我嘅球隊。」講規模，熱刺啱晒「寸王」心水，呢支北倫敦球隊近年都係歐聯常客，陣中有哈利卡尼、基斯甸艾歷臣等球星，屬於歐洲一線勁旅。

最重要係摩連奴教過另一支倫敦球隊車路士，早已適應當地生活，做生不如做熟，佢都希望喺英超搵食，仲有機會搵曼聯報仇，屆時肯定使出渾身解數，帶領熱刺重振雄風。就算「摩三季」定律不變，起碼由佢執教頭兩季，熱刺應該會有作為。

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