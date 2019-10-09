熱刺肥上瘦下 球員不惜同老闆攬炒

熱刺今季成績急插水，原來係錢作怪，根據外媒報道，熱刺近年成績不俗，上季更打入歐聯決賽，但球員有「辛」加，冇「薪」加，屬於英超豪門之中，人工偏低嘅一隊。

特別係球會主席利維坐擁600萬鎊年薪，令球員更加認為會方肥上瘦下，十分唔公平，所以不惜以「反抗行動」同利維攬炒。

熱刺主力球員薪酬偏低，其中孫興民周薪為11萬鎊，迪利阿里約有10萬鎊，中場核心基斯甸艾歷臣僅8萬鎊，兩位防後支柱維頓漢、艾達韋列特更加低至5萬鎊，比唔少大球會嘅後備年輕球員更低。

熱刺唯一「高薪人士」哈利卡尼有20萬鎊周薪，勉強屬於「豪門級薪酬」。利維多年來一直壓榨球員，即使打入歐聯決賽，仍然冇改變孤寒財主作風，終於令球員不滿情緒大爆發，唔想再為球隊賣命。

另外，熱刺領隊普捷天奴今季管理手法，變得一意孤行，唔聽人意見，而且經常留喺辦公室，透過監控系統睇球員操練，令雙方關係愈嚟愈疏離，球員唔會再撐佢，熱刺現時已經陷入嚴重撕裂。

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