文仙尼出奇招！搵保方做精神領袖

41歲嘅祖雲達斯門將保方已經半退休狀態，但意大利國家隊領隊文仙尼仍然有意邀請佢老人家出山。

根據《羅馬體育報》爆料，如果意大利打入明年歐國盃決賽周，文仙尼就會徵召保方入伍，畀佢喺呢項大賽正式告別球員生涯。

保方上年3月為意大利出戰對阿根廷嘅熱身賽後，已宣布退出國家隊，佢今季由巴黎聖日耳門重返祖雲達斯，做後備門將，亦只係為打破馬甸尼嘅意甲上陣紀錄，跟住退休，估唔到文仙尼依家仲想搵保方復出踢明年歐國盃決賽周。

據悉，文仙尼想重召保方，除咗希望向佢作最後致敬之外，亦希望呢位一代門神可以擔任「精神領袖」，以佢嘅崇高地位激勵軍心。同埋保方嘅大賽經驗，亦可以為文仙尼提供意見，做埋助教都得，真係一石二鳥。

保方曾經176次為意大利上陣，屬於國家隊史上披甲次數最多嘅球員，比第2位簡拿華路多40次，相信好難有人可以打破佢嘅紀錄。雖然佢明年就42歲，但如果有機會出席歐國盃，相信佢亦會有興趣，話唔定有機會捧埋盃。

意大利喺歐國盃外圍賽J組6戰全勝，比第3位阿美尼亞多9分，出線形勢大好。意大利將於周日(13日)凌晨外圍賽主場對希臘，以及下周三(16日)凌晨作客列支敦士登，相信踢完呢兩場，就可以提早取得出線權，可以幫保方買定機票。

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